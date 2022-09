Legendarni napis Hollywood bo zažarel v prenovljeni podobi

V ponedeljek so začeli s prenovo legendarnega napisa Hollywood. Vsaka od devetih črk, visokih približno 14 metrov, je široka med devet in 12 metri. Ekipa desetih delavcev podjetja Sherwin-Williams bo črke oprala s tlačnim čistilnikom, popravila in jih prebarvala. Isto podjetje je z naročnikom Hollywood Sign Trust sodelovalo že leta 2012, ko so bila opravljena podobna obnovitvena dela. Vodja sklada Jeff Zarrinnam je za Deadline povedal, da je čas za obnovo glede na to, da so ravnokar podelili emmyje in bodo kmalu podelili oskarje, ravno pravšnji.