Legendarni Tamagočiji znova obnoreli svet

Ste med tistimi, ki pozabite že zaliti rože, kaj šele, da bi skrbeli za prave hišne ljubljenčke? Potem je Tamagoči, legenda iz 90. let, prava za vas. Ti so namreč skoraj 30 let po izidu ponovno obnoreli svet. Le kdo se ne spomni majhne, okrogle, za jajce velike naprave, v kateri ste skrbeli za digitalnega domačega ljubljenčka? Nostalgija, zaradi katere prodaja Tamagočijev ponovno sega v milijone.