Lego detektivka iz Nemčije ljubezen do kock spremenila v donosen posel

Navdušenci nad lego kockami, kako močno vas boli glava, ko med dolgotrajnim ustvarjanjem pogrešite ključni del sestavljanke? Skrbi so odveč, na pomoč hiti lego detektivka iz Nemčije, ki je ljubezen do priljubljenih kock spremenila v donosen posel. Trenutno jih v kleti skladišči skoraj štiri milijone, za kos pa boste odšteli od nekaj centov do več deset evrov. Spletna naročila dežujejo z vseh koncev sveta, od Nove Zelandije do ZDA, mesečno pa osreči do 80 lego graditeljev. Nemka pravi, da njeno delo ni vedno enostavno, a se med kockami nadvse zabava.