'Lepotna kirurgija je kot seks, nikoli nočeš odnehati'

Zdaj se je spet vrnil v šov, a je je doživel hladen tuš, ko mu kirurga Paul Nassif in Terry Dubrow nista želela še četrtič operirati nosu, saj si je želel, da bi lažje dihal, a bi to pomenilo, da bi mu nos lahko razširili s koščkom odstranjenih reber. Hkrati pa sta bila kirurga presenečena, ker je njegov obraz popolnoma drugačen kot leta 2015. Vmes je imel namreč krepko preko 50 lepotnih operacij, za kar je zapravil okoli 150 tisoč evrov.

27-letni britanski umetnik ličenja Jordan James Parke je prvič obiskal lepotnega kirurga leta 2015, ko se je prijavil v resničnostni šov Botched, slaven je postal, ko si je po svoji vzornici Kim Kardashian dal povečati ustnice in so ga poimenovali "britanski kralj ustnic".

Med drugim je imel tri operacije nosu, operacijo zgornih vek, dvig in nekajkratno polnjenje ustnic, bradni vsadek in nekajkratno liposukcijo.

"Lepotna kirurgija je 100% kot seks. Ne moreš je imeti samo enkrat. Hočeš jo znova in znova in nikoli nočeš odnehati. In če je kirurg dober, se k njemu vračaš," je povedal Parke.

Med drugim si Jordan želi tudi novih liposukcij, a so ga kirurgi opozorili, da naj premisli, saj bi bila posledica posegov veliko ohlapne kože. Povedal je, da je z lepotnimi posegi začel pri 19 letih in da si pravzaprav nikoli ni želel izgledati kot Kardashianova, čeprav ga ljudje na cesti včasih zamenjajo zanjo. Priznal je tudi, da se nikoli ni sovražil, kadar se je pogledal v ogledalo, hkrati pa je prepričan, da so ustnice spremenile njegovo osebnost, saj bi brez njih bi "normalen in dolgočasen".