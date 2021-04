Lepotni izbor v Šrilanki se je končal s poškodbo glave zmagovalke

V Šrilanki so znova izbirali lepotno kraljico, a je med razglasitvijo prišlo do neljubega dogodka. Za zmagovalko so razglasili Pušpiko De Silva, a se njena tekmica in zmagovalka tekmovanja leta 2019 s tem ni strinjala. Krono ji je na silo snela z glave in citirala eno izmed pravil tekmovanja.