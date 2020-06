Letalska posadka s pomočjo telefonskih navodil zdravnika pomagala na svet dečku

Na letalu, ki je bilo na poti iz Dubaja v Manilo, se je minuli vikend rodil deček. Sredi leta je namreč visoko noseča potnica dobila popadke, na pomoč pa ji je priskočila posadka, ki jo je s pomočjo satelitskega telefona skozi porod vodil zdravnik.

"To je bila ena od najbolj stresnih, a hkrati najbolj izpolnjujočih izkušenj v mojem življenju," je na Facebooku zapisal pilot Phillipine Airlines Fidel Guzman Ala. Ko so namreč v soboto leteli iz Dubaja v Manilo, je na višini 11.500 metrov (38.000 čevljev) noseča potnica dobila popadke. "Ker na letalu ni bilo nobenega zdravnika, sem moral poklicati zdravnika po satelitskem telefonu in zelo previdno posredovati vse tiste medicinske izraze kabinskemu osebju, ki je pomagalo pri porodu. Zame je bilo to kar malce strašljivo. Ena napačna interpretacija zdravnikovih navodil bi lahko vplivala na človekovo usodo," je zapisal. Da resnično ne bi naredili kakšne napake, je zdravnika večkrat vprašal o naslednjih korakih, da bi se prepričal, če pravilno razume navodilo. "Kdo bi si mislil, da bom v življenju moral posredovati korak za korakom navodila za postopek rezanja popkovine," se sprašuje pilot, ki je na papir narisal celo diagram, da bi osebju lažje pojasnil navodila.

"Zanimivo je, da se nekateri piloti upokojijo ne da bi izkusili zdravstveni nujni primer ali kakršen koli nujni primer, ali pa ne da bi v celotni svoji karieri kdaj bili preusmerjeni. In naša posadka je zadela jackpot. Preusmeritev in rojstvo otroka," je ponosno zapisal. "In po vsem, kar smo dali skozi, sem znova prepričan, da je Bog z nami, na vsakem koraku," je dodal in se zahvalil osebju, ki je zaradi pandemije ves čas leta nosilo zaščitno opremo – vizirje, maske in rokavice.

Starša sta dečka poimenovala Ali, kar v arabščini pomeni "povišan" ali "najvišji". "Kako čudovito ime za nekoga, ki se je rodil na višini letenja nad zemljo," je dejal pilot, ki je še izrazil upanje, da bo nekoč spoznal malega Alija. "Ti si čudež sredi trenutne svetovne bede," je dodal in dečku zaželel vse najboljše. Ko se je deček rodil in so se prepričali, da sta tako mamica kot otrok zdrava in se dobro počutita, se je posadka letala z novorojenčkom tudi fotografirala za spomin.

