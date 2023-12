Leto 2023 je bilo leto zvezdniških porok in zarok

Morda v prvem trenutku nihče ne pomisli, da je bilo iztekajoče se leto tudi leto ljubezni, ki so jo mnogi obeležili s skokom v zakonski jarem ali pa se nanj pripravljajo z zaroko, a je bilo tudi to. Med tistimi, ki so leta 2023 stopili pred oltar ali pokleknili pred svojo izbranko, so bili tudi številni zvezdniki, pri nas pa je zagotovo najbolj odmevala zaroka košarkarskega zvezdnika Luke Dončića in njegove Anamarie.

Leto 2023 je ponudilo veliko parov, zarok in celo porok. Če se je zdelo, da je bilo leto 2022 tisto pravo, v katerem so pred oltar stopili številni zvezdniki, pa ga leto 2023 še prekaša! Na domačih tleh je zagotovo najbolj odmevala zaroka Luke Dončića, ki je pred svoj Anamario Goltes pokleknil 7. julija na Bledu, veselo novico pa sta sporočila na družbenem omrežju Instagram, kjer sta delila tudi fotografijo romantičnega vzdušja, ki so ga za par pripravili prav za to posebno priložnost. Kmalu po objavi so se med komentarji zvrstile številne čestitke, med njimi pa niso manjkala niti številna zvezdniška imena iz športnega sveta.

Luka Dončić je julija za roko zaprosil svojo Anamario. FOTO: Instagram icon-expand

Prav na silvestrovo pa se je za življenjsko prelomnico odločila tudi kuharska mojstrica Ana Roš, ki se je poročila s svojim Urbanom Stojanom. Ana, ki je na zadnji dan leta 2022 praznovala abrahama, je tako združila dva pomembna dogodka, v leto 2023 pa je stopila kot Urbanova žena. Poroka je bila hkrati hudi dobrodelni dogodek, kot je povedala v intervjuju za 24ur.com, pa sta se odločila, da si ne želita tradicionalnih daril, temveč sta ustanovila dobrodelni sklad, ki ga bodo upravljali njuni otroci.

Poročila se je Ana Roš. FOTO: Suzan Gabrijan icon-expand

Januarja sta zaročna prstana nataknili Maja Povšnar, evropska prvakinja v brazilskem jiu jitsuju, in vplivnica Indira Ekić, ki je s svojim izbrancem Maticem slavila tudi v oddaji Super par. Kot je ob zaroki za naš portal povedala Maja, je bila zaroka zanjo presenečenje, čeprav sta se z njenim Domnom o tem že pogovarjala, takrat pa je razkrila tudi, da veliki dan načrtujeta že spomladi. Indira in Matic sta bila ob zaroki par že šest let, kot nam je povedala Indira, pa bi jo lahko Matic zaročil že kdaj prej, saj sta obiskala že več zelo romantičnih mest, a se je njen izbranec odločil, da je najboljše mesto za to njun dom. Pred oltar je maja znova stopil Jure Janković. Mlajši sin ljubljanskega župan Zorana Jankovića je večno zvestobo obljubil Maxime Pikula, hčerki znane podjetnice Tadeje Pikula. Zaljubljenca sta si obljube izmenjala v krogu domačih v Villi Fabiani na Krasu. Na poroki je bilo okoli 70 svatov, za posebno presenečenje dneva pa je poskrbel priljubljeni hrvaški pevec, dober prijatelj ženina in neveste, Petar Grašo.

Alenka Košir in Marko Jovović sta si obljubila večno zvestobo. FOTO: Instagram icon-expand

Junija se je drugič poročila tudi Alenka Košir, nekdanja žena smučarskega asa Jureta Koširja, ki je večno zvestobo obljubila Marku Jovoviću. Poroka je bila na Krasu, prisotni pa so bili vsi njuni otroci, nam je takrat zaupala. Letošnje poletje sta svojo dolgoletno zvezo s poroko okronala pevca Luka Basi in Nastja Gabor. "Poročila se bom z osebo, ki mi pomeni največ na svetu in je oče mojih otrok," je Nastja poudarila pred avgustovskim obredom. "Pravijo, da je naslednji korak najbolje storiti, ko je zveza zrela in najina zagotovo je, saj je šla skozi lepo obdobje in teste, ki jih doživlja vsak par. Glede na to, da sva oba v svetu zabave, imava dva otroka in predvsem poleg kariere počneva še kar nekaj stvari, sva tudi midva naletela na ogromno ovir in izkušenj, ki nama jih je uspelo premagati. Čeprav sva mlada, sva dala v življenju veliko solz sreče in tudi bolečine že skozi. Kaj vse naju še čaka, sploh ne bom razmišljala, ampak vem, da bi vse dobre in tudi manj dobre stvari zanj ponovila in da ljubezen, ko imaš nekoga na tem svetu resnično rad, premaga vse," je še pred poroko povedala pevka, ki jo je širša Slovenija spoznala v šovu Znan obraz ima svoj glas.

Gianni Rijavec se je poročil v Vatikanu. FOTO: osebni arhiv Gianni Rijavec icon-expand

Junija je pred oltar stopil tudi glasbenik Gianni Rijavec, ki se je s svojo izbranko Patricijo Rijavec Simonič poročil v Vatikanu. Poroka je bila sicer prvotno načrtovana že za pomlad pred epidemijo covida-19, vendar sta jo bila potem primorana prestaviti. "Znova sva morala predložiti vse papirje za pridobitev dovoljenja za poroko. Je pa to dolg postopek, tako da sva malo dlje čakala," je ekskluzivno za naš portal povedal novoporočeni pevec, ki je s prelepo izbranko že prej večkrat obiskal Vatikan in Rim. Prav posebno doživetje pa je bilo ob poroki tudi to, da ju je po obredu sprejel papež Frančišek. Večno zvestobo je svoji izbranki Nataši obljubil slovenski glasbenik, svetovno znani blues in soul pevec Uroš Perić. Poročila sta se v Celju in kot sta povedala, sta z zakonom želela ovekovečiti svojo petletno zvezo."Dejansko je bila poroka zelo intimna, v družinskem krogu. Z Natašo sva si zgolj želela najino zvezo okronati še s poroko," nam je takrat zaupal sveže poročeni pevec. "Na matičnem uradu naju je presenetila Fia Selič in nama igrala na klavir. To je bilo res lepo presenečenje. Poročne prstane pa sta nama nataknila najina otroka, moj sin Nikola in Natašina hči Gabriela," je takrat še razkril Uroš.

Tim Kores Kori in Julija sta postala mož in žena. FOTO: HTR studio | Hristina Trajkoska icon-expand

Tim Kores Kori je februarja 2022 sporočil, da sta se z izbranko Julijo zaročila, leto in pol pozneje pa sta stopila pred oltar. Večno zvestobo sta si obljubila v cerkvi sv. Bolfenka na Pohorju, kjer je pevec in radijec tako rekoč domačin, med več kot sto povabljenimi gosti pa so bili številni znani obrazi. Presenečenj ni manjkalo, najlepše in zagotovo nepričakovano pa je bila kočija, s katero sta se zapeljala mladoporočenca. Septembra je veselo novico, da se je poročila, na družbenem omrežju z objavo fotografije sporočila tudi slovenska potapljaška rekorderka Alenka Artnik, ki je večno zvestobo obljubila švicarskemu potapljaču Florianu Burghardtu. "In kot bi mignil ... sva se poročila," je na Instagramu zapisala Alenka, najboljša slovenska potapljačica na vdih.

Vid Kavtičnik in Sara Rojnik FOTO: Instagram icon-expand

Oktobra se je zaročil slovenski rokometaš Vid Kavtičnik, ki je veselo novico sporočil na družbenem omrežju. Delil je fotografijo z izbranko Saro Rojnik, ki se je pošalila, da mu bo sedaj lahko večno nagajala. Kaj pa na tujem? Prva sta med zvezdniškimi pari januarja pred oltar stopila nekdanji mož Jennifer Lopez, Marc Anthony, in takrat še 23-letna Nadia Ferreira. Poročila sta se v umetniškem muzeju Perez v Miamiju. Čeprav je bila slovesnost strogo varovana, gostje pa niso smeli uporabljati mobilnih telefonov, je v javnost že pred poroko prišla informacija, da je bila med povabljenimi tudi slovita J. Lo. Da sta zaročena, sta februarja potrdila igralka Vanessa Hudgens in igralec bejzbola Cole Tucker. Zvezdnica je objavila njuno skupno fotografijo, na kateri ponosno kaže zaročni prstan, ki ga je na drugi fotografiji pokazala še od blizu. "Da. Ne bi mogla biti srečnejša," je zapisala ob emotikonu srca. Par se je le nekaj mesecev pozneje tudi poročil v Novi Mehiki, novico pa sta prav to potrdila z objavo poročnih fotografij na družbenem omrežju.

Vanessa Hudgens in Cole Tucker FOTO: Instagram icon-expand

Februarja sta se zaročili igralka Rebel Wilson in podjetnica Ramona Agruma. Zaroko je na družbenem omrežju Instagram potrdila zvezdnica filma Prava nota, ki je razkrila, da je bila ta magična, zgodila pa se je v Disneylandu. Prstan so oblikovali v hiši za luksuzni nakit Tiffany, zaročenki pa sta z veseljem pristali na to, da se bosta poročili. Dylan Sprouse, otroški zvezdnik iz serije Paglavca v hotelu, se je marca odločil za naslednji korak v zvezi z dolgoletno punco Barbaro Palvin. Par se je zaročil, le nekaj mesecev pozneje pa sta se na skrivni poroki v Budimpešti tudi poročila. 19-letna igralka Millie Bobby Brown in 20-letni Jake Bongiovi sta se po treh letih zveze odločila za naslednji korak. Stopila bosta pred oltar, kar je igralka naznanila na družbenem omrežju: "Doslej sem te ljubila tri poletja, da, dragi, želim si vsa," je zapisala pod fotografijo, na kateri je v objemu svojega izbranca, na njeni levi roki pa se lesketa zaročni prstan. Zaročni fotografiji je na svojem profilu objavil tudi sin pevca Jona Bon Jovija, ki je zapisal "Za vedno" in dodal emotikon srca.

Millie Bobby Brown se je zaročila s sinom pevca Jona Bon Jovija. FOTO: Instagram icon-expand

24-letna Sofia Richie je po dveh letih zveze stopila pred oltar s 30-letnim Elliotom Graingem. Usodni da sta manekenka in glasbeni založnik dahnila v Franciji, na poroki pa so bila med gosti številna zvezdniška imena, od Sofijinega očeta Lionela Richieja in sestre Nicole Richie do Cameron Diaz in Paris Hilton. Mick Jagger se je julija zaročil s svojo 43 let mlajšo izbranko, s katero sta skupaj od leta 2014. 79-letni pevec in 36-letna balerina sta se spoznala na njegovem koncertu v Tokiu, po devetih letih zveze in šestletnem sinu Deverouxu pa je sedaj očitno na vrsti poroka. Novico o zaroki so za tuje medije potrdili njuni prijatelji, ki pravijo, da je Melanie Hamrick presrečna, da je postala zvezdnikova zaročenka, a da poroke v kratkem še ne načrtujeta.

Mick Jagger z zaročenko Melanie Hamrick FOTO: Profimedia icon-expand

Septembra se je poročil igralec Chris Evans. Zvezdnik je večno zvestobo obljubil igralki Albi Baptista, s katero sta se začela sestajati minulo leto. Poročno slavje je bilo na njunem domu, posestvu v bližini Bostona v zvezni državi Massachusetts. 42-letni igralec in njegova 26-letna izbranka sta povabila družinske člane in prijatelje, poroka pa je potekala v strogi zasebnosti, saj so povabljenci podpisali pogodbe o nerazkritju informacij, uporaba telefonov pa je bila prepovedana.

