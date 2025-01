Leto kače prinaša inteligenco, kreativnost, a tudi zvitost in neusmiljenost

Za večino strašljiva, za Kitajce pa je skoraj božanstvo. To je kača in prav v njeno leto vstopa kar dve milijardi Zemljanov. Letos kitajsko novo leto pade na 29. januarja, a festivali in praznovanja se predvsem v Aziji že začenjajo, četrtina celotne svetovne populacije pa se pripravlja na to, kaj bo prinesla tako imenovana lesena kača. Gre za šesto od 12 živali zodiaka, ki po kitajskem izročilu predstavlja inteligenco, kreativnost, pa tudi zvitost ter neusmiljenost. In kaj to pomeni za leto 2025?