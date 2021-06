Letos 30 let praznuje 24.111 prebivalcev Slovenije

V Sloveniji se je leta 1991 rodilo 21.583 otrok, od tega 11.116 dečkov in 10.467 deklic. Najpogostejša imena za dečke so v letu 1991 bila Rok, Matej in Marko, za deklice pa Maja, Anja in Nina. Skoraj 19.800 otrok, rojenih v osamosvojitvenem letu, še vedno živi v Sloveniji, nekaj več kot 1400 se jih je odselilo v tujino, nekaj več kot 360 pa jih je umrlo, ugotavljajo na Sursu.