Letos smo govorili s princem Edwardom, Rito Oro, Erosom ...

Letos nam je pred kamere uspelo ujeti zvezdnike svetovnega kova. V New Yorku smo se pogovarjali z Emilio Clarke, v Parizu z Rito Oro, pri nas pa smo se družili s skupino Scooter in britanskim Princem Edwardom. Našo prestolnico pa so obiskali tudi mnogi vrhunski glasbeniki, kot sta Eros in Roisin Murphy. In tudi letos so nas zvezdniki marsikaj naučili. Tudi to, naj cenimo in spoštujemo preteklost.