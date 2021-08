Mladička jamskega leva, ki so jo našli v Sibiriji, je stara 28.000 let

V študiji, objavljeni v reviji Quaternary pravijo, da gre za samičko, ki so jo poimenovali Sparta. Našli so jo leta 2018 pri reki Semyuelyakh v ruski regiji Jakutija, še enega levjega mladiča, ki so ga poimenovali Boris, pa so našli leto prej. Čeprav so mladiča so našli le 15 metrov narazen, nista le iz različnih leg, pač pa sta se tudi skotila tisoč let narazen. Boris je živel pred približno 43.448 leti, je po poročanju The Guardiana pokazala študija.

Mladiča, stara od enega do dveh mesecev, so našli nabiralci mamutovih oklov. V zadnjih dveh letih so v regiji našli še dva levja mladiča, Uyana in Dino. Valery Plotnikov, eden od avtorjev študije, je v regionalni prestolnici Jakutsk dejal, da je Sparta tako dobro ohranjena, da ima še vedno krzno, notranje organe in okostje.