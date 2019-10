Prestrašenemu otroku so libanonski protestniki zapeli 'Baby Shark'

Proteste v Libanonu je zaznamoval poseben trenutek, ki je v hipu postal spletna senzacija. Libanonka je na svojem Facebooku objavila videoposnetek, v katerem so protestniki njenemu prestrašenemu sinu z nasmehom na obrazu in bučnim ploskanjem zapeli otroško pesem Baby Shark.

Ob misli na proteste, ki te dni potekajo v Libanonu in libanonske protestnike, ki po poročanju medijske hiše BBC zahtevajo preklic novih davkov in prepolovitev plač najvišjih uslužbencev, si le redkokdo predstavlja, da bi slednji v teh trenutkih utegnili pokazati svojo nežno plat – a prav to se je zgodilo pred kratkim, ko se je gruča moških zbrala okoli avtomobila Libanonke Eliane Jabbour, da bi z otroško pesmico potolažila njenega prestrašenega sina Robina Haddada.

Jabbourjeva se je z otrokom v avtu skušala prebiti skozi Bejrut, ko so njeno vozilo obkolili protestniki. Prosila jih je, naj zavoljo njenega sina ne bodo preglasni in takrat so stopili skupaj ter z nasmehom na obrazu začeli prepevati otroško pesmico Baby Shark. Ritem so si dajali s ploskanjem, obrnjeni pa so bili k dečku, ki je na zadnjih sedežih opazoval dogajanje z vidnim začudenjem. Njegova mama je prizor posnela in objavila na svojem Facebook profilu ter zapisala:''Robin Haddad se zahvaljuje za animacijo na poti.'' Videoposnetek se je z bliskovito hitrostjo razširil med več tisoč uporabnikov Facebooka. ''Ko bo moj sin odrastel, si bo ogledal ta posnetek in videl, da so se ti moški borili za njegovo prihodnost,''je povedala dečkova mama.

