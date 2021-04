Ličila za moške so vse bolj iskano blago

Puder, senčila in šminka niso več rezervirani zgolj za ženske. Močnejši spol čedalje več pozornosti namenja lepotičenju, ugotavljajo na Japonskem. Industrija moških ličil tam beleži skokovit porast. Kot pravijo, skušajo moški med pandemijo, ki je službe prestavila na splet, očarati tudi med videoklici. "Glede videza sem med karanteno postal nemarno len," priznava Japonec, ki po novem prisega na mejkap. V določenih drogerijah v prestolnici Tokio so postavili celo posebne oddelke, kjer ponujajo uniseks ličila – primerna za dame in gospode.

