Lisica po hrano kar v trgovino: 'Ne bi me čudilo, če bi prišla spet'

Zaposleni so povedali, da so se sprva lisice malce prestrašili, nato pa so se je navadili. "Saj smo vendarle trgovina, ki dovoljuje vstop živalim. No, prvič je bila to lisica ," se v smehu spominja ena od prodajalk. Zaradi previdnosti so obiskovalce vseeno prosili, naj trgovino zapustijo, poročajo hrvaški mediji.

Lisico so iz trgovine prepeljali na veterinarsko kliniko, kjer bi na opazovanju morala ostati tri dni, a so jo zaradi dobrega stanja, izpustili že po 24 urah. Jedla in obnašala se je normalno, ob veterinarskem pregledu pa so še ugotovili, da je lažje poškodovana. "Vendar so bile to stare poškodbe," je pojasnil veterinar. "Lisica, ki je z nami preživela en dan, je bila relativno mlada in ni kazala nobenih znakov agresije. Pri nas ji ni bilo težko. Očitno je že v trgovini našla hrano, zato nas ne bi presenetilo, če bi se tja vrnila," so dejali na veterinarski kliniki.

Zaradi dobrega stanja so lisico vrnili v njeno naravno okolje. "Izpustili smo jo v gozd, ki je v bližini mesta. Možno je, da ima tam brlog," pojasnjuje veterinar. Kočar je dodal, da je pred leti v Pulj že zatavala srna in da so bili v veterinarski kliniki priča raznovrstnim pripetljajem, a da takšnega – z lisico v trgovini, ne pomni. "Tak prizor sicer ni običajen, pa tudi nevaren ne," je povedal. Lisice so namreč redno cepljenje proti steklini, zato ne predstavljajo večje nevarnosti.

Vseeno moramo ob srečanju z lisico ravnati previdno. Če se počuti ogroženo, je lahko nasilna. "Še najbolje jo je ignorirati. Moramo se zavedati, da je lisica divja žival. Če se počuti ogroženo, je lahko nevarna. Že ptica in mali netopir vas lahko poškodujeta, kaj šele večja žival," opozarja Kočar.