Lištenburg: 'država', ki je v treh dneh dobila himno, ekipo Formule 1 in kralja

Pred tremi dnevi se je evropski celini priključila 'nova' država - na zahodni strani iberskega polotoka se je Španiji, Portugalski in Andori pridružil Lištenburg v velikosti Poljske. A samo na spletu, gre namreč za priredbo zemljevida, ki jo je eden izmed uporabnikov Twitterja ustvaril z namenom posmehovanja geografsko slabo izobraženim Američanom. V slabih treh dneh je izmišljena država med drugim dobila notranje ministrstvo, himno, potni list, ekipo Formule 1 in 'pravega' Sončnega kralja.

"Prepričan sem, da Američani ne vedo imena te države," je pred tremi dnevi ob lažno fotografijo Lištenburga pripisal uporabnik Gaspardo. Tisti, ki so prepoznali, da gre za šalo, so v njej sodelovali. "Le kdo ne pozna Lištenburga?" se je v komentarjih oglasil drug uporabnik in nevede ustvaril spletni 'meme'. Njegovo poimenovanje lažne države je zaokrožilo po svetovnem spletu, drugi uporabniki pa so z norčevanjem nadaljevali.

Lištenburg je v prvem dnevu dobil svoje mesto na svetovnem zemljevidu, ekipo Formule 1 in posadko astronavtov, ki se bodo odpravili na Luno. Na drugi dan svojega spletnega obstoja je država dobila notranje ministrstvo in potni list, zagreti uporabniki pa so na družbenih omrežjih razpravljali tudi o njeni politični usmeritvi in načelih. Ob tem je 'lištenburško notranje ministrstvo' dobilo tudi svoj osebni twitter račun, ki druge uporabnike poziva, naj jih kontaktirajo, če želijo dobiti njihov potni list.

A pripadniki 'novoustanovljene države' trdijo celo, da jo je v njeni bogati zgodovini vodil 'pravi' sončni kralj - Lišten XV., ki se je za prejem prestižnega naslova leta 1661 boril s francoskim Ludvikom XIV. Po treh dneh obstoja ima Lištenburg tudi svojo himno in zastavo. Slednja je rdeča in bela, na sredini pa jo krasi grb z zlatim orlom, dvema vejama in črko N. Na francoski Wikipediji se je pojavila tudi posebna stran o Lištenburgu, ki je podrobneje opisovala 'bogato zgodovino' in ustanovitev države. Do nje zaradi lažnih informacij ni več mogoče dostopati. Lištenburg so poleg uporabnikov 'priznale' tudi nekatere večje organizacije in pomembnejši posamezniki, med drugim nogometni klub Toulouse, komentator dirk Formule 1 za Canal+ Julien Febreau in francoska hokejska ekipa. Američani v Evropi slabo orientirani Kot že rečeno, se je šala začela zaradi slabega geografskega znanja Američanov. Zaradi njihovih zmot se sicer na svetovnem spletu večkrat pojavijo posnetki, kjer Evropejci prebivalce Združenih držav Amerike pozivajo, naj poimenujejo glavno mesto Francije, povedo kateri jezik govorimo v Evropi, naštejejo pet evropskih držav ... Američani pa so v odgovorih le redko uspešni.

icon-expand Na svetovnem spletu se večkrat pojavijo posnetki, v katerih ameriški turisti ne znajo poimenovati glavnih mest evropskih držav ali na primer katere jezike govorimo. FOTO: Shutterstock

Občasno se v evropskem zemljepisu zmotijo tudi ameriški mediji in politiki. Leta 2005 je tako na primer CNN poročal, da se francoska Toulouse in Strasbourg nahajata v Švici in Nemčiji. Leta 2014 je isti medij ukrajinsko regijo Donbas postavil v Pakistan. Pogoste so tudi zamenjave Slovaške in Slovenije. Naše politike sta za Slovake oklicala tudi George W. Bush in Silvio Berlusconi. Leta 2013 so ameriške oblasti za napad med bostonskim maratonom okrivile Čehe, v resnici pa so napad izvedli državljani Čečenije, nekdanje ruske republike. Pa druge znane lažne države? Poleg Lištenburga se na spletu pojavljajo tudi druge lažne države. Ena izmed njih, Melovanija, je prav tako nastala z namenom ozaveščanja o slabem poznavanju sveta. Šlo naj bi za nekoč sovjetsko državo iz kod izvira oslovski kašelj. Ustvarila jo je skupina avstralskih komikov, ob tem pa izdala tudi turistični vodnik po državi. Na seznamu izmišljenih držav je tudi Jugoslovaška, ki združuje Jugoslavijo in Slovaško. Na balkanskem polotoku del ozemlja zasedata še izmišljeni Sildavija in Bordurija, po katerih se v stripih sprehaja Tintin.