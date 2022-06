Ljubezen sredi ukrajinskega pekla: kužki ščitijo mačko z mladički

V času, ko Ukrajina vstopa v peti mesec vojne in svet vsakodnevno preplavljajo slike in posnetki žalostnih prizorov, ki jih prinaša vojno stanje, je uporabnike družbenih omrežij navdušil posnetek živali. Gre za tri kužke, mladičke, ki so skušali instinktivno zaščititi mačjo mater. Na Twitterju je zaokrožil posnetek psov, ki so ljubeče obkrožili mačko z mladički in ji v težkih razmerah ponudili varnost, toplino in zatočišče.