Zanimivosti

Ljubezensko življenje osamljenega polža: Nova Zelandija mu išče družico

Wellington, 28. 08. 2025 10.46 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Ti.Š.
Na Novi Zelandiji poteka nenavadna iskalna akcija: redkemu polžu, ki so ga poimenovali Ned, skušajo najti družico. Mehkužca namreč 'odlikuje' posebna lupina, ki se spiralno ovija v levo stran, medtem ko imajo polži lupine navadno zavite v desno. A njegova posebnost ni zgolj 'lepotna napaka', pač pa ima Ned v napačno stran obrnjene tudi reproduktivne organe, kar predstavlja oviro pri parjenju. Osamljenemu Nedu je zdaj na pomoč priskočila novozelandska naravovarstvena revija in sprožila pravo nacionalno 'ženitveno' kampanjo.

"Če ste mislili, da je vaš nabor potencialnih partnerjev omejen, pomislite na Neda – zelo redkega polža z Nove Zelandije," šaljivo zgodbo mehkužca začenjajo pri britanskem Guardianu. Njegova lupina je namreč zavita v levo, zaradi česar ima Ned skorajda nične možnosti, da bi kadarkoli našel primerno družico. A novozelandski naravovarstveniki so se odločili, da (še) ne bodo vrgli puške v koruzo in sprožili vsedržavno 'ženitveno' kampanjo.

Skorajda vsi običajni vrtni polži imajo lupino spiralno zavito v desno. Nedova hišica pa je kot zrcalna slika, kar ima za posledico tudi obrnjene reproduktivne organe. Takšna konfiguracija sicer prizadene približno enega na 40.000 polžev. In ker se polži z reproduktivni organi na nasprotni strani ne morejo pariti s tistimi, ki imajo lupino obrnjeno 'pravilno', bo Ned prisiljen živeti v celibatu. Njegovi skrbniki zdaj na vse pretege skušajo najti drugega, podobno grajenega polža.

Ned je ime dobil po liku iz animirane serije Simpsonovi – Nedwardu 'Nedu' Flandersu mlajšem, ki ima v lasti trgovino s specialnimi izdelki za levičarje.

Neda je minuli teden na vrtu v kraju Wairarapa, uro stran od prestolnice Wellington, našla znana novozelandska karikaturistka in ilustratorka Giselle Clarkson. Pobirala je zelenjavo, ko je s pridelka na tla padel polž. Hotela ga je vreči stran, a opazila njegovo nenavadnost. "Nekaj na njem je bilo drugačno, vendar nisem mogla ugotoviti kaj. Najprej sem mislila, da gre za drugo vrsto," je dejala za Guardian. Kmalu pa je ugotovila, da je njegova hišica zavita v levo. "Ko nekaj tisočkrat vidiš zavito v eno smer, nato pa nenadoma v nasprotno, zna biti precej nenavadno." Clarksonova se je z levo spiralno zavitimi polži sicer v preteklosti že seznanila preko svojega dela za revijo New Zealand Geographic, zato je takoj vedela, da ima opravka z nečim posebnim.

V akvariju mu je uredila domovanje in na pomoč poklicala omenjeno revijo. Ta pa je sprožila pravo nacionalno kampanjo, s katero Nedu zdaj skušajo najti partnerko. Novozelandce pozivajo, naj po svojih vrtovih in parkih pobrskajo za podobnimi polži, in vse, ki bi imeli srečo, prosijo, da se jim oglasijo.

Kljub redkosti, pa Ned ni prvi primer osamljenega mehkužca, ki je pritegnil zanimanje javnosti. Leta 2017 so v Londonu našli Jeremyja, še enega v levo zavitega polža. Iskanje primerne partnerice je tedaj sprožilo pravo mednarodno akcijo. Našli so še dva primerka, a ženitno posredovanje se sprva ni izteklo po pričakovanjih – polža sta se namesto z Jeremyjem parila med sabo. Je pa tudi Jeremy nato le 'prišel na vrsto' – uspešno parjenje z enim od njiju je rezultiralo v številnem potomstvu, vsi mladiči pa so imeli lupine zavite v desno. Jeremy je nato poginil pri dveh letih.

Ned je predstavnik navadnih vrtnih polžev, imenovani tudi tipični polži. Vrsta na Novi Zelandiji ni avtohtona in na vrtovih velja za škodljivo. Nekateri vrtnarji se nad poskusi povečanja njihove populacije – četudi le za peščico – zato zgražajo, medtem pa naravovarstveniki poudarjajo, da ima kampanja širši pomen. "Prizadevamo si ljudi povezati z okoljem," je dejala Catherine Woulfe, urednica revije New Zealand Geographic. Kot je dodala, je iskanje partnerice Nedu sicer "lahkotna in zabavna tema", vendar upajo, da po pripomogla tudi k poglobljenim razpravam ter razumevanju narave in nenavadne zapletenosti razmnoževanja.

Nedavne študije so namreč pokazale, da se je povezanost človeka z naravo v zadnjih 200 letih zmanjšala za kar 60 odstotkov, seznanjanje otrok z okoljem in ozelenitev urbanih prostorov pa sta med najboljšimi metodami za preprečevanje tega upada. "Zadnja dva večera sta si moja otroka z veseljem obula gumijaste škornje in nadela naglavne svetilke ter pol ure preživela na vrtu in v temi iskala polže. In to se zdi kot zmaga," je še poudarila Woulfova.

