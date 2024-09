Ljubitelj rož iz Nemčije se je spopadel z rastlinsko mafijo

Lastniku kemične čistilnice v Nemčiji, velikemu ljubitelju rož in cvetja, so iz korita pred poslovalnico neprestano kradli rože. Pa ne samo njemu. Rože in rastline iz korit in cvetličnih lončkov so izginjala tudi izpred drugih lokalov. Ker policija, na katero se je obrnil ogorčeni ljubitelj rož, tatov ni mogla izslediti, se je na lov za njimi podal sam, s pomočjo sodobne tehnlogije. In to uspešno.