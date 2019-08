Ta teden se je dogajalo kar v štirih državah. V Sarajevu se je začel filmski festival, kjer je tudi dvakratni oskarjevec Alejandro González Iñárritu. Če so v Sarajevu filmsko razpoloženi, pa so bili v Šibeniku glasbeno. Na tamkajšnjem festivalu je nastopila Alya. V Avstriji so obeležili 50. let Woodstocka, po Izoli pa so hodili liki iz japonskih risank.