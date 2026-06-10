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Ljubitelji Tolkienovega Hobita uprizorili epsko bitko

Bratislava, 10. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Staša Lozar
Spopad Hobit

Bi vas presenetilo, če bi sredi gozda uzrli kakšnih 750 ljudi, ki bi se čisto zares vojskovali z meči, loki in kopji? Predvsem moški, stari in mladi, so se minuli vikend zgrnili v gozd na severu Češke in z replikami orožja poustvarili legendarno bitko petih vojskad iz Tolkienovega "Hobita". Udeleženci so pripotovali iz vse Češke, Slovaške in Litve, da bi sodelovali v bitki. In običajno tihi češki gozd se je spremenil v prostrano bojišče vilinov, škratov in orkov.

bitka hobit vojskovanje češka
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