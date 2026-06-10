Ljubitelji Tolkienovega Hobita uprizorili epsko bitko

Bi vas presenetilo, če bi sredi gozda uzrli kakšnih 750 ljudi, ki bi se čisto zares vojskovali z meči, loki in kopji? Predvsem moški, stari in mladi, so se minuli vikend zgrnili v gozd na severu Češke in z replikami orožja poustvarili legendarno bitko petih vojskad iz Tolkienovega "Hobita". Udeleženci so pripotovali iz vse Češke, Slovaške in Litve, da bi sodelovali v bitki. In običajno tihi češki gozd se je spremenil v prostrano bojišče vilinov, škratov in orkov.