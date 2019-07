Ljubiteljski umetniki večkrat naredijo ogromno škodo

Četudi umetniki lahko svet doživljajo drugače in imajo pravico do umetniške svobode, ni priporočljivo, da pozabijo, da bodo njihove umetnine namenjene navadnim smrtnikom. Včasih pa so vloge obrnjene. Ko gre za umetnike, ki to niso, a se kljub svojemu ljubiteljskemu znanju samozavestno lotevajo zahtevnih del, kot je denimo restavriranje dragocenih fresk.