Ljubljana se je že šesto leto odela v svoj najljubši lik

V Ljubljani se je znova odvila konvencija fantazije in znanstvene fantastike, Na meji nevidnega. Konvencijo so obiskale vse generacije, številni pa so bili odeti tudi v kostume priljubljenih likov iz filma, knjig in računalniških iger.

Na Gospodarskem razstavišču je potekal dogodek Na meji nevidnega – konvencija ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije, ki je ponudila vpogled v številne subkulture, ki izhajajo iz tega žanra, hkrati pa je bila konvencija pomembno in zanimivo stičišče za srečanje podobno mislečih ljudi. Obiskovalci so tako lahko obiskali okrogle mize, predavanja, se sprehodili po stojnicah, osrednji del dogajanja pa je bilo tekmovanje v cosplayu.

FOTO: Blaž Berlec

Ekipa FilmFlow podkasta se je lotila žensk superjunakinj, in sicer v živo in podrobno. Skoraj tako kot Anže Tomićin Boštjan Gorenc – Pižama, ki sta se na programu pojavila z Živimi podrobnostmi skupaj z eno od organizatork NMN-ja, Rebeko Žerovnik, novinarko Evo Košak in podeželskim plemičemJuretom Godlerjem. Razkrili so marsikatero zanimivost ali čudaško podrobnost iz sveta nevidnega, ki je navadni ljubitelji nismo zasledili. Na pestrem izboru predavanj smo tekom dneva slišali vse o ozadju sinhroniziranja risank, delovanja literarnih društev, se pogovarjali o izidu prevoda romana pisatelja Abercrombieja Na vešalih, slišali vse o najnovejšem YouTube projektu How I Met My Muggles in drugih izjemno zanimivih tematik iz sveta fantazije in znanstvene fantastike.

Slovenski cosplay predstavnik na svetovnem prvenstvu Ena izmed najbolj obiskanih točk na programu je bilo tekmovanje v cosplayu, zmagovalec Christopher Koležnik oziroma Corvo Attano iz igre Dishonored 2 pa bo zastopal vse slovenske cosplayerje na tekmovanju International Cosplay Champions Cup novembra na dogodku MondoCon v Budimpešti. Tekmovalo je več kot 20 ljubiteljskih in profesionalnih cosplayerjev, hvalevredni pa so vsi, ki so stopili na oder in upoštevali vsa zahtevana pravila in pogoje. Christopher pravi: "Naziva Best in Show sem vesel, še bolj pa se veselim izziva v tujini, ogleda ostalih finalistov in samega obiska dogodka."

Med zmagovalci v drugih kategorijah je izstopala družina iz sveta igre Super Mario z Bowserjem, princeso Peach, Luigijem in seveda Mariem. Sam dogodek je prijazen družinam, otrokom in predvsem staršem, od najmlajših do najstarejših. "Konvencija Na meji nevidnega je sproščena, ravno prav velika in prijazna za obiskovalca in gosta, vsi so me zelo toplo sprejeli, v samo organizacijo pa je vpleteno veliko strasti in čudovitih ljudi. Upam, da me povabijo še kdaj, saj se cosplay razvija v pravo smer in se veselim prihodnjih tekmovanj," je o konvenciji in cosplay dogajanju v Sloveniji dejala Ferasha Cosplay, gostja iz Srbije. Obiskovalci so lahko poslušali tudi njeno predavanje o zloglasni roki pravice, ki je delovala v Kyotu v 19. stoletju, Shinsengumi, in si z občudovanjem ogledali njene fotografije.





Vzhajajoči zvezdi v filmskem svetu Najbolj odmevna točka na programu je bil pogovor z dvema obetavnima mladima igralcema, ki sta že okusila slavo v filmih s področja znanstvene fantastike in fantazije.Andrei Lenartima kljub svoji mladosti že nekaj zanimivih vlog v filmih kot je Kingsman: The Secret Servicein Star Wars: The Force Awakens, s poslušatelji pa je delil svoje izkušnje pri snemanju in načrte za prihodnost. Ciera Foster nam je zaupala, da je njen oče treniral s Chuckom Norrisom, sama pa ima črni pas v borilnih veščinah. Ciera je obetavna igralka, ki je upodobila lik Livewire v seriji Ninjak vs. the Valiant Universe, ki pravi, da se v Ljubljani počuti domače in komaj čaka, da spozna vse oboževalce na konvenciji. "Lik Liverwire mi omogoča, da lahko pokažem vsem mladim, predvsem temnopoltim puncam, ženskam, da so lahko močne in se ne pustijo ustrahovati, ter da jim lahko uspe s trdim delom in ljubeznijo do vsega, česar se lotijo."

FOTO: Simon Pelko