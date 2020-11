Teorija psihologov: Ljudje, ki božične okraske izobesijo že novembra, so srečnejši

Psihologi pravijo, da so ljudje, ki prehitevajo decembrsko vzdušje in se okrasitve lotijo že tedne prej, mnogo srečnejši. Lažje naj bi navezovali stike in našli nove prijatelje. Okrasitev jih pogosto popelje v otroštvo in jim obudi lepe spomine – če ti lepi občutki trajajo že dva meseca pred božičem, pa so ljudje ob tem še toliko srečnejši.

Med tem ko se zgražamo ob okrašenih smrečicah in lučkah, ki nekatere trgovske centre krasijo že v začetku novembra, se strokovnjaki strinjajo, da tovrstna dekoracija pri ljudeh vzbuja prijetne občutke. ''Prej ko postavite božične okraske, srečnejši ste,''celo trdijo nekateri izmed psihologov. Steve McKeown, psiholog, ki navaja tudi eno izmed ameriških študij, je dejal: ''V svetu, polnem stresa in tesnobnosti, se ljudje želijo opirati na stvari, ki jih osrečujejo, in božična dekoracija zagotovo vzbudi močne občutke, ki so podobni tistim iz otroštva.'' icon-expand Veselje in sreča se skrivata tudi v malenkostih, kot so na primer božični okraski. FOTO: Profimedia McKeown pravi, da je tovrstna dekoracija vizualna iztočnica in pot k tistemu pristnemu otroškemu navdušenju, svetleče lučke in smrečica pa spodbujajo te občutke, ki so lahko raztegnjeni čez mesec ali dva. Opaža pa tudi, da ljudje, ki se okrasitve lotijo že mnogo prej, to storijo iz nostalgije, torej ali zaradi obujanja magije iz otroštva ali pa zaradi kompenzacije za pomanjkanje lepih in prijetnih stvari v otroških dneh. icon-expand Lučke in dekoracija nas popeljejo v otroštvo in vzbudijo lepe spomine. FOTO: Profimedia Ljudje, ki na plano privlečejo drevesce, pečejo božične piškote ali izobesijo božične nogavice že oktobra oziroma novembra, naj bi bili tudi mnogo prijaznejši in naj bi v življenju lažje navezovali stike. Študija, ki je bila objavljena v publikaciji o okoljski psihologiji, je razkrila korelacijo med prazničnim okraševanjem hiše in navezovanjem stikov s sosedi. Tisti, ki lepo okrasijo tudi zunanji del hiše, se hitreje spoprijateljijo, saj jim tovrstno početje omogoči boljšo integracijo.