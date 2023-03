Lokalna ovca med desetimi finalisti za vplivno reklamo

V kalifornijskem mestu Vacaville imajo novo zvezdo. Lokalna ovca je namreč med desetimi finalisti za vplivno reklamo. Timmy, ki sicer živi v zatočišču za rešene živali, je strogo žirijo prepričal, da je najboljši zajec med ovcami in ostalimi konkurenti. V finale so prišli pes, poni, morski prašiček in ovčka Timmy. Čeprav njegova lastnica skrbi za več kot sto živali, ima Timmy pri njej prav posebno mesto. Mlada ovca, ki ima za seboj težko življenje in zaradi okužbe ni mogla hoditi, pa ob priboljških pomaga tudi pri skrbi za ostale rešence.