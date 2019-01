Luka Dončić osrečil fanta slovenskih korenin, ki je zbolel za rakom

"Za božič je moj brat dobil vstopnice za tekmo med Mavericksi in Cavaliersi v Clevelandu. Mojemu bratu Joeyju, ponosnemu Slovencu, so pravkar odkrili raka in se zaradi kemoterapije morda ne bo mogel udeležiti tekme. Pomenilo bi mu vse na svetu, če bi srečal svojega idola, Luka Dončića. Rada bi dobila Lukovo pozornost in videla, če se je pripravljen dobiti z Joeyjem, ko bo prišel v Cleveland! Prosimo te, Luka," je zapisala v objavi na Twitterju. Dodala je še slovensko zastavo in druge uporabnike prosila, naj ji pomagajo dobiti Lukovo pozornost.

In jo je, in to v manj kot enem dnevu. Luka namreč objave ni spregledal in se je nanjo tudi odzval: "Zagotovo! Lahko računaš na to," je zapisal. Dallas bo v Clevelandu gostoval 2. februarja.

Joey je navdušen, prav tako njegova sestra. "To je izjemna čast. Še naprej bom navijal zate, komaj čakam, da te srečam," je zapisal, zahvalo pa je Dončiću in vsem, ki so pomagali, da je sporočilo prišlo do njega, namenila tudi njegova sestra.