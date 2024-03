Luksuzno stanovanje modnega oblikovalca prodali za vrtoglavih 10 milijonov

Futuristično stanovanje, kjer je zadnjih deset let vse do svoje smrti živel legendarni modni oblikovalec Karl Lagerfeld, je našlo novega lastnika. Trisobno stanovanje v središču Pariza, veliko 260 kvadratnih metrov, ima ekskluziven razgled na reko Seno in znamenit muzej Louvre. Delo vizionarja in kontroverznega oblikovalca, ki je klasičnim oblikam vdihnil novo življenje in modo zapeljal v nove smeri, se odraža v njegovem stanovanju. Izklicna cena na dražbi je bila nekaj več kot pet milijonov evrov. Končna cena pa? Nič manj kot vrtoglavih 10 milijonov evrov.