Astronavtka Barbie kot navdih mladim dekletom poletela v breztežnem prostoru

Barbie, ki se je v preteklosti preizkusila kot zdravnica, vrhunska kuharica in filmska igralka, je sedaj zakorakala tudi v vesolje oziroma breztežni prostor, v katerem astronavti vadijo za polet v vesolje. Namen te posebne akcije je bil povečati zanimanje mladih deklet za take in podobne poklice v tej industriji. Prav zato tega ni izvedla kar katera koli lutka Barbie, temveč je ta čast pripadala punčki, ustvarjeni po podobi edine evropske astronavtke, Samanthe Cristoforetti , ki bo prihodnje leto kot prva Evropejka oziroma Evropejec nasploh prevzela poveljstvo na Mednarodni vesoljski postaji.

"Kot astronavtka želim vedno navdahniti mlajše generacije. Menim, da fante in dekleta svoje strasti razvijajo, ko vidijo nekaj zanimivega ali zabavnega. Morda pa bodo te fotografije vzbudile strast pri kakšni deklici. To bi bilo super."

O projektu je spregovoril tudi direktor marketinga v podjetju z lutkami in dodal, da skušajo s prikazovanjem lutke Barbie v različnih poklicih mladim dekletom dokazati, da je njihov potencial brezmejen, in jim pokazati, kaj vse lahko dosežejo. V tem primeru tako ne skušajo prikazati zgolj poklica astronavtke, temveč tudi poklica inženirke in znanstvenice. "Ne gre za manipulacijo, s katero bi bila dekleta primorana delati v taki industriji. Gre zgolj za ponujeno priložnost in spoznanje, da lahko postaneš, kar koli si želiš," je ob tem pojasnila dr. Nicol Caplin, še ena izmed tistih, ki ženskam utirajo pot na področju preučevanja vesolja.

Astronavtka Barbie bo kmalu na voljo na prodajnih policah, so še sporočili pri podjetju.