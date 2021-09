Lutka Barbie kot glasbena producentka v podporo ženskam v industriji

Posebno izvedbo punčke Barbie so pri podjetju Mattel izdelali v sklopu projekta Barbie Dream Gap, s katerim želijo deklicam predstaviti vzornice, ki delujejo v poklicih, v katerih so ženske še vedno v manjšini, pa tudi poklice, ki jih morebiti ne poznajo. Glasbeno producentko Barbie so oblekli v stilsko majico s kratkimi rokavi, kavbojke in bleščečo jakno. Obute ima čevlje z masivno peto, na voljo pa je s štirimi različnimi pričeskami v igrivih barvah. Dodali so ji napravo za mešanje zvoka, računalnik in slušalke.