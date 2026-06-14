Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

Maček belgijskega premierja se preizkuša v napovedovanju izidov mundiala

Bruselj, 14. 06. 2026 11.39 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Maček Maximus

Po hobotnici Paulu, slonici Nelly in vidri Taiyo se je napovedovanja rezultatov na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu lotil tudi maček belgijskega premierja Barta De Weverja. Maximus se je izkazal za uspešnega že ob prvi tekmi, ko je pravilno napovedal zmago Mehike.

Kosmati sivi prebivalec z ulice Rue de la Loi 16 v Bruslju, kjer uraduje premier Bart De Wever, je zadnji v nizu živalskih vedeževalcev, ki so se preizkusili v napovedovanju rezultatov mundiala. Tega letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika.

Maximus je pravilno napovedal zmagovalca uvodne tekme med Mehiko in Južno Afriko. Mehičani so namreč ugnali Južnoafričane, pri čemer so dvakrat zatresli nasprotnikov gol.

Preberi še Več izključitev kot golov: Mehika na uvodni tekmi premagala JAR

Maček je zmagovalca napovedal tako, da je na posebej izdelanem podiju izbiral med dvema posodicama s hrano. Izbral tisto, ob kateri je bila mehiška zastava.

Videoposnetek njegove napovedi so objavili na Instagramu, kjer ima Maximus svoj račun in 227.000 sledilcev. Na njem bodo redno objavljene napovedi tekem nogometnega prvenstva, so sporočilil iz premierjevega urada.

Maximus 'napoveduje' zmagovalca.
Maximus 'napoveduje' zmagovalca.
FOTO: Instagram

Zamisel prihaja od zaposlenih, strastnih nogometnih navijačev, in ne od predsednika vlade, ki se v videoposnetku ob Maximusu pojavi le na kratko. "Vemo, da Barta De Weverja nogomet ne zanima posebej," so pojasnili po poročanju flamske televizije VRT NWS.

"Če se bo Maximus izkazal kot nogometni orakelj, ostaja odprt za donosne ponudbe športnih medijev. Sicer se bo moral zadovoljiti s položajem svetovalca za komuniciranje pri predsedniku vlade," so poudarili v premierjevem uradu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Maximus, s polnim imenom Maximus Textoris Pulcher, je maček pasme škotska klapouhka, ki je po bivanju v zavetišču za živali lani poleti našel novi dom na Rue de la Loi 16. Ker je okužen z virusom mačje imunske pomanjkljivosti (FIV), znane tudi kot mačji aids, mora živeti izključno v zaprtih prostorih in ne sme imeti stika z drugimi mačkami.

maček Maximus Belgija premier Svetovno prvenstvo v nogometu napovedovanje rezultati
24ur.com Celjani po enajstmetrovkah ugnali favorizirano Vitorio!
24ur.com Sanchez: Zame je najpomembnejši statistični podatek končni rezultat
24ur.com Ronaldo tlakoval pot k prvi portugalski zmagi v Katarju
24ur.com Blaž Janc: Pokazali smo izjemen karakter, karakter, ki ga imajo samo veliki
24ur.com Henriques in Nukić po zmagi z grenkim priokusom iskala pozitivne stvari
24ur.com Marca Marqueza padec tokrat stal zmage, lansko slavje ponovil brat Alex
24ur.com Celjani v velikem slogu odprli 'Evropo': 'Lepo je slaviti pred številnim občinstvom'
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Še vedno trdi, da je biološki oče otrok Michaela Jacksona
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Tako lepa je danes hči slavnega igralca
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
dominvrt
Portal
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
okusno
Portal
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758