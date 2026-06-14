Maček belgijskega premierja se preizkuša v napovedovanju izidov mundiala

Kosmati sivi prebivalec z ulice Rue de la Loi 16 v Bruslju, kjer uraduje premier Bart De Wever, je zadnji v nizu živalskih vedeževalcev, ki so se preizkusili v napovedovanju rezultatov mundiala. Tega letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Maximus je pravilno napovedal zmagovalca uvodne tekme med Mehiko in Južno Afriko. Mehičani so namreč ugnali Južnoafričane, pri čemer so dvakrat zatresli nasprotnikov gol.

Maček je zmagovalca napovedal tako, da je na posebej izdelanem podiju izbiral med dvema posodicama s hrano. Izbral tisto, ob kateri je bila mehiška zastava. Videoposnetek njegove napovedi so objavili na Instagramu, kjer ima Maximus svoj račun in 227.000 sledilcev. Na njem bodo redno objavljene napovedi tekem nogometnega prvenstva, so sporočilil iz premierjevega urada.

Maximus 'napoveduje' zmagovalca. FOTO: Instagram

Zamisel prihaja od zaposlenih, strastnih nogometnih navijačev, in ne od predsednika vlade, ki se v videoposnetku ob Maximusu pojavi le na kratko. "Vemo, da Barta De Weverja nogomet ne zanima posebej," so pojasnili po poročanju flamske televizije VRT NWS. "Če se bo Maximus izkazal kot nogometni orakelj, ostaja odprt za donosne ponudbe športnih medijev. Sicer se bo moral zadovoljiti s položajem svetovalca za komuniciranje pri predsedniku vlade," so poudarili v premierjevem uradu.

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