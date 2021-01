Maček Benny se je po sedmih letih za praznike vrnil domov

Bryantova je razigranega črnega mačka posvojila leta 2011, ko se je prijateljičina hči selila in ga ni mogla vzeti s sabo. Vsak dan je rad šel ven in raziskal bližnji gozd, vendar se je vedno vračal domov. "Nekega dne ga ni bilo,"je povedala Nancy. Vznemirjena je v soseski razdelila plakate s fotografijo pogrešanega mačka. "Iskali smo ga v gozdu, a ga nismo našli. Prepričana sem bila, da je bil žrtev divje živali."

Bryntova ni vedela, da je mačka prejšnja lastnica čipirala. Pred nekaj tedni ga je tako našel mimoidoči in ga odpeljal k veterinarju, tam pa so ga predali zavetišču, kjer so kontaktirali nekdanjo lastnico, ki jih je vodila do Nancy. "To je precej noro in nenavadno," je povedala veterinarka Kelly Marinel. "Dejstvo, da smo mačka in lastnico znova združili, je neverjetno. Srečanje je bilo res prisrčno. Tudi Benny, ki je starejši maček, je bil vesel, da se je lahko vrnil v topel dom, ki ga je tako dolgo iskal."

"Takoj me je prepoznal. Pustil je, da ga zavijem v odejo. Vso pot domov sem mu pela. Dvakrat je zaspal. Res je čudovit maček,"je o spletu okoliščin povedala Nancy. "Je zelo ljubezniv, ves čas želi sodelovati pri aktivnostih. Všeč mu je pozornost." Veterinarka je dejala, da je maček sicer precej star, zato mu peša sluh in ima težave z vidom. Videti je tudi precej shujšan, a je v tem času že pridobil 3,6 kilogramov.