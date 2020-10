Mačke ali psi: kdo bolje skrbi za naše duševno zdravje med pandemijo?

Zaradi pandemije covid-19 je veliko ljudi po svetu moralo ostati doma, veljale so oziroma ponekod še vedno (ali znova) veljajo številne omejitve gibanja in druženja. Pogosto se morajo posamezniki tudi samoizolirati oziroma jim je odrejena karantena. Takšne neobičajne razmere pogosto predstavljajo velik psihološki stres za ljudi, pojavljajo se depresivni občutki in osamljenost. Če smo takšnemu stresu podvrženi dlje časa, pa lahko to vpliva na splošno poslabšanje našega duševnega zdravja.

Britanska raziskava pod vodstvom Elene Ratschen iz Univerze v Yorku, ki je zajela 5926 Britancev nad 18. letom starosti, je namreč pokazala, da lahko hišni ljubljenčki nekoliko omilijo tovrstne stiske. Raziskavo so opravili v času prvega "lockdowna" (omejitve gibanja), ko je britanska vlada ljudem naročila, da ostanejo doma in se odpravijo le po nujne nakupe in nujna potovanja in ko so se lahko na prostem gibali le enkrat na dan za kratek čas. Takšna omejitev gibanja je na Otoku veljala med 23. marcem in 1. junijem 2020, nato pa je tudi britanska vlada postopoma začela sproščati ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Raziskovalci so ugotavljali, ali lastništvo hišnega ljubljenčka preprečuje nekatere negativne spremembe v duševnem zdravju v času "lockdowna" in ljudi varuje pred občutki osamljenosti. Sodelujoče v študiji so razvrščali ne le po tem, ali imajo doma kakšno žival, pač pa tudi glede na to, za katero vrsto hišnih ljubljenčkov gre. Najpogostejše živali so bile psi (70 odstotkov anketirancev) in mačke (44 odstotkov – nekateri so imeli tako mačko kot psa), nato so sledili še drugi manjši sesalci (hrčki, morski prašički ...), ptice, ribe, plazilci in celo večje živali, kot so konji ali poniji.