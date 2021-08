Z mačjo masko priplaval do dveh zlatih medalj

Masko je Jevgeniju Rilovu podarila partnerica, z njo pa je želel izkazati svojo ljubezen do živali. Doma ima kar šest mačk in fotografije z njimi pogosto objavi tudi na družbenih omrežjih.

Ni pa edini, ki je izborom maske pritegnil številne poglede. Pred dnevi je ameriška metalka krogle Raven Saunders nase opozorila s pobarvanimi lasmi in maskami z motivi superjunakov. Povedala je, da se z likom Hulka poistoveti zaradi njegovih težav pri nadziranju svoje moči.

Odziv navijačev so sprožile tudi debele bele maske, ki so jih nosile ameriške plavalke. Z roza maskami pa so ameriški sabljači izrazili podporo žrtvam spolnega napada, potem ko je bil eden od njihovih soigralcev obtožen spolnega prestopka.