Magda: Za boljšo obveščenost in večjo vključenost starejših v družbo

Mobilna aplikacija je prišla v pravem času, saj so zaradi novih razmer zaradi koronavirusa, stiske in izzivi starejših še bolj opazni. Magda deluje po načelu ‘vse na enem mestu’ in je preprosta za uporabo, saj na uporabniku prijazen način združuje raznovrstne informacije in vsebine, ki jih starejši potrebujejo v svojem vsakdanu.

Prvo mobilno aplikacijo za starejše v Sloveniji sta snovalca, Družba BTC in socialno podjetje Simbioza Genesis, poimenovala Magda. Magdalena je babica podjetnika in pobudnika Simbioze Žige Vavpotiča, ki je spraševala po temu "Kaj je www … ?"In ravno zanimanje babice po različnih spletnih vsebinah in kanalih je sprožilo enega večjih medgeneracijskih projektov v Sloveniji. Aplikacija Magda je tako namenjena "starejšim kot pomoč pri uporabi novih tehnologij ter približevanju drugačnih priložnosti, s katerimi si bodo starejši lahko omogočili in povečali neodvisnost, boljšo obveščenost, dostop do različnih vsebin in večjo vključenost v družbo," pojasnjujeta snovalca. Pri Simbiozi poudarjajo, da je Magda le prvi korak na poti izobraževanja in opolnomočenja starejših za uporabo pametnih telefonov, saj bodo še v prihodnosti organizirali različne delavnice o izobraževanju starejših glede rabe pametnih telefonov.

"Magdo smo od vsega začetka na vsebinski ravni razvijali v sodelovanju s starejšimi in upoštevajoč njihove ideje, predloge, potrebe in želje. Tako Magda ni le prva aplikacija za starejše v Sloveniji, ampak predvsem konkreten odgovor na potrebe starejših uporabnikov. Z razvojem nove mobilne aplikacije tako ostajamo zvesti družbeni inovativnosti ter iskanju novih storitev in produktov za starejše,"je pojasnila Katja Pleško, direktorica socialnega podjetja Simbioza Genesis. Magda tako vsebuje vse pomembne kontakte za urgentno pomoč starejšim, ponuja tudi novice, kjer so strnjene vse aktualne informacije za starejše, pa tudi informacije številnih ponudnikih storitev, kot so brezplačni prevoz, lekarne, pošte, knjižnice ipd. Omenjene ustanove lahko tudi preko aplikacije pokličejo. Aplikacija vsebuje tudi izobraževalne vsebine, kot so vrtnarjenje, kuhanje, zbirka receptov in uporaba računalnika ter sodobnih komunikacijskih tehnologij. Za dodatno aktivnost starejših pa so snovalci poskrbeli z videovsebinami, ki jih vodijo čez različne vaje. Na aplikaciji lahko še poslušajo radio in preglejujejo dogodke, ki so namenjenih starejšim po svej Sloveniji in ki potekajo v živo ali v digitalni obliki.

Pametno pomočnico starejših podpirajo tudi druge organizacije "Solidarnost, medgeneracijsko sodelovanje in razumevanje potreb ljudi so generatorji razvoja prihodnosti, v kateri si želimo živeti. Zato je danes, v času spreminjajočih se družbenih in ekonomskih razmer, še toliko bolj pomembno, da s skupnimi močmi skrbimo za okolje, ki v duhu povezovanja in solidarnosti vsem generacijam omogoča dostop do informacij ter možnost vseživljenjskega učenja,"je pojasnil izvršni direktor družbe BTC mag. Damjan Kralj. Aplikacijo Magda sta pozdravila in v vlogi ambasadorja nastopila Minisitrstvo za javno upravo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. "Na Ministrstvu za javno upravo smo veseli, da je aplikacija Magda zasnovana tako, da konkretno uči, kako digitalizacija lahko koristno vpliva na kakovost posameznikovega življenja. Verjamemo, da lahko vključevanje v digitalno družbo pomaga tako tistim, ki že imajo izkušnje z uporabo sodobne tehnologije, kot tistim, ki v informacijsko družbo vstopajo prvič" je povedal minister Boštjan Koritnik. Janez Cigler Kralj, minister za delo pa je izpostavil da"ena od ključnih prioritet mojega mandata je celostna skrb za starejše, zato podpiram vsa prizadevanja za vključenost starejših v družbo. Nadvse pomembno je, da se starejšim nudi podpora tudi v obliki projektov kot je Magda". Projekt Magda pa so podprli tudi pri Zvezi društev upokojencev Slovenije in različne humanitarne organizacije, radijske postaje, nekatera podjetja, pa tudi Mestna občina Murska Sobota. Župan dr. Aleksander Jevšek je ob tem poudaril, da "kako pomembna je digitalna pismenost tudi v tretjem življenskem obdobju, je pokazala aktualna epidemija, ko številni starejši doživljajo velike stiske zaradi socialne izključenosti".