Magični svet Harryja Potterja praznuje četrt stoletja.

Prva izdaja prvega dela Harry Potter in kamen modrosti je izšla v zgolj 500 izvodih, od katerih so številni končali v knjižicah. Danes prva izdaja velja za zaželen zbirateljski predmet, za katerega je potrebno odšteti zajeten kupček denarja.

A začetki za avtorico niso bili obetavni. Za svojega Harryja Potterja je sprva od založnikov dvanajstkrat slišala besedo 'ne'. Šele pri založbi Bloomsbury, 13. založbi po vrsti, ki ji je Joanne K. Rowling pred več kot 25 leti posredovala svoj rokopis, so dogodivščine čarovniškega vajenca vzbudile zanimanje. Vodja založbe Nigel Newton je takrat prvo branje prepustil svoji osemletni hčerki Alice. "Znova se je pojavila uro pozneje v nekakšnem transu," je Newton nedavno povedal za britanski The Guardian . In tako se je začela pot Harry Potterja na knjižne police, najprej britanske.

A ko so se prvi bralci potopili v čarobni svet Bradavičarke, šole za čarovništvo, ter spoznali in vzljubili Harryja Potterja ter njegova prijatelja Hermiono in Rona, na veselje avtorice ni bilo potrebno dolgo čakati na pravo Harry Potter manijo. In še danes, ko so dogodivščine Harryja Potterja in njegovih prijateljev že zdavnaj prenesli tudi na veliko platno, se knjige še vedno zelo dobro prodajajo.

Je pa filmska priredba slavo prinesla tudi igralcem, med drugim Danielu Radcliffu kot filmskemu Harryju Potterju, Emmi Watson kot pametni Hermioni in Rupertu Grintu kot hudomušnemu Ronu.