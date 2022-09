Potapljanje z morskimi psi: 'To je neverjetna izkušnja'

Maldivi veljajo za raj na zemlji in so visoko na seznamu želja številnih turistov. Poleg rajskih plaž se ljudje tam tudi radi potapljajo z morskimi psi in prav na Maldivih je imela večina potapljačev z morskimi psi nepozabna srečanja. Znanstvenike pa ves čas bega vprašanje, zakaj se okoli majhnega otočka Fuvamula zbirajo tigrasti morski psi, ki veljajo za bolj krvoločne. Odgovore na ta vprašanja išče tudi priljubljena športnica z Maldivov.