Mali beli lev, ki ga je mati ob skotitvi zavrgla, glavna atrakcija španskega živalskega vrta

Mali beli lev je prvi mladiček te vrste, ki se je skotil v španskem živalskem vrtu. "Bilo je naporno rojstvo," je za AFP povedal direktor Mundo Parka Juan Luis Malpartida . Njegova mati, ki so jo pred štirimi leti pripeljali s Tajske, je imela popadke 14 ali 15 dni preden ga je končno skotila. In ko je prišel na svet je bil že kar velik korenjak.

Oskrbniki živalskega vrta so opazili, da ga levinja po skotitvi kar tri dni ni hranila in mu ni posvečala nobene pozornosti, zato so ga odnesli iz ograde. Ubogi mladiček je bil dehidriran, podhlajen in je imel hipoglikemijo (prenizek sladkor v krvi).

Skrb za mladega belega leva so prevzeli oskrbniki, ki ga hranijo s pomočjo stekleničke. Že po enem tednu je mladiček tako okreval, da je lahko samostojno držal glavo pokonci in skušal teči.

Beli kralj je ena največjih atrakcij sevillskega živalskega vrta, v katerem je doma 3000 živali in ki so ga danes znova odprli po treh mesecih, saj je bil zaradi pandemije zaprt. Oskrbniki bodo še naprej pazili na malega leva. "Ko bomo videli, da je pripravljen, da se vrne svojim staršem, bomo to storili. Vendar bo to zelo delikatno, saj bo takrat za pozornost svoje matere tekmoval z očetom," so dejali v španskem živalskem vrtu.