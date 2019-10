Mala šefa šoli 'prikuhala' novo jedilnico na prostem

Za nekatere je le oddaja, za mlajše generacije pa pomemben dogodek, ki spreminja njihov odnos do kulinarike in prehrane. Miha in Peter v oddaji Mali šef nista zmagala, sta pa s tretjim mestom navdušila in se danes pred sošolci lahko pohvalita z jedilnico na prostem.

Fanta sta ob 30. obletnici konvencije o otrokovih pravicah, ki jo praznujejo na šoli pripravila tudi prigrizek. Toda, mlada šefa ne bi bila to, kar sta, če bi pripravljala zgolj osnovne jedi.

Šola tudi sicer veliko stavi na zdravo hrano in kulinariko in je verjetno edina v Sloveniji z jedilnico na prostem. Kmalu pa bi s takšnimi idejami lahko navdušili tudi drugod, saj na POP TV kmalu prihaja nova sezona Malega šefa.