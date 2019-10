Mama ji ni kupila lutke, zato se je odločila, da bo postala barbika

Nepremičninska agentka Marcela Iglesias je postala spletna senzacija, potem ko je v javnosti zaokrožila zgodba, da želi postati človeška barbika – a na nekoliko drugačen način kot večina drugih deklet, ki delijo podobno obsesijo z eno najbolj priljubljenih in 'slavnih' dekliških lutk. Barbiki želi biti čim bolj podobna na naraven način in se tako zapisati v zgodovino kot čisto prava 'človeška' lutka.

Kljub temu, da zatrjuje, da ni šla pod nož, je priznala, da je v preteklosti prestala dvig zadnjice, povečanje ustnic in vbrizgavanje botoksa. Mnenje javnosti ob pogledu na njen videz ostaja deljeno: nekateri jo kritizirajo, da je preveč umetna in da zanika število prestanih lepotnih operacij, spet drugi ji delijo komplimente, da je videti zelo dobro. Iglesiasova ob vsem tem pravi, da podobnost z barbiko doseže zgolj v 40 minutah, in sicer s primernimi tehnikami ličenja ter ličili in različnimi lasuljami.