Mama opravljala dve službi, da sta lahko 'influencerja' potovala po svetu

Iz Nemčije prihaja precej nenavadna zgodba, ki je razburila širšo javnost. Poročena Instagram 'influencerja' oziroma vplivneža sta razkrila, da nimata služb in da sta se na vsa dosedanja potovanja odpravljala zahvaljujoč mami enega izmed njiju. Ta je opravljala dve službi, da bi jima omogočila takšen način življenja.

Zakonca Catalin Onc in Elena Engelhardt iz Nemčije sta Instagram 'influencerja' oziroma vplivneža, ki potujeta po svetu in na svojem profilu another_beautiful_day_official z več kot 45.000 sledilci delita svoje nepozabne trenutke. Medtem, ko so bile njune pretekle objave pospremljene s pozitivnimi besedami in marsikterim vzdihljajem ob pogledu na čudovite lokacije, ki sta jih obiskala, sta pred kratkim postala tarči skrajno negativnih komentarjev in zgražanja širše javnosti. Priznala sta namreč, da nimata pravih služb in da so bila vsa njuna dosedanja potovanja izvedljiva le zato, ker je Catalinova mama opravljala dve službi – zgolj zato, da bi jima lahko finančno pomagala.

Vplivneža sta do sedaj obiskala Bali, Indonezijo, Nepal, Francijo in Italijo. S svojimi objavami sta 'hranila' uporabnike Instagrama, saj sta ponujala točno takšne slikovne vsebine, ki so na omenjeni platformi izjemno priljubljene. Njuna priljubljenost pa se je začela kotaliti navzdol, potem, ko sta delila fotografijo, s katero sta obelodanila, da je njuna naslednja ciljna destinacija Afrika – in to ne le katerakoli afriška država, temveč kar celoten kontinent. Za svoj popotniški podvig sta ustvarila kampanjo GoFundMe in napisala, da bi bila zelo vesela vsakega dodatnega centa, ki bi jima omogočil realizirati začrtano.

''Lahko bi napisala dolgo besedilo, v katerem bi izpostavila globalno segrevanje ali mentalno zdravje. Lahko bi vam govorila o tem, kako pomembno je slediti svojim sanjam ali celo, kako pomembno je stopiti izven svoje cone udobja. Lahko bi vam dejala, da je potovanje prelepa izkušnja in naštela vse dejavnike, zakaj je temu tako ... Lahko bi, ampak to se ne bi ujemalo z realno sliko. V znak praznovanja življenja se želiva odpraviti na prosto kolesarjenje čez afriške gore, poleg morja in skozi mesta. Z vami bova delila vse lepote tega planeta in njegovih prebivalcev, ravno tako pa boste lahko videli vse možne grozote, katerih ne nameravava skrivati.'' Tako sta zakonca začela v svojem sporočilu, v katerem sta poudarila, da si želita ''več dejanj in manj besed,'' torej, več materialnih sredstev in manj komentarjev o tem, kako čudovite so njune fotografije.

Potem, ko sta svojo objavo delila tudi na Facebooku, sta v objavi odkrito zapisala, da so bila vsa njuna dosedanja potovanja realizirana zgolj zato, ker jima je finančno pomagala Onceva mama. ''Nekateri boste dejali, naj si poiščeva službi – kot jih imajo vsi drugi ljudje, rekli boste, naj nehava prosjačiti. A ko si enkrat na takšnem položaju, da s svojimi objavami dejansko vplivaš na življenja tisočih, iskanje službe ne pride v poštev.'' Pod zapisano so se vsuli negativni komentarji in zgražanja, ki so se stopnjevala do te mere, da sta zakonca za nekaj časa napovedala umik s spletne platforme. Potem, ko sta delila zapis ''Odhajam na sprehod. Hodil bom tako dolgo, kot bo v moji moči. Brez spanja, brez družbenih omrežij, brez zunanjih dejavnikov. Samo jaz in moje misli. Čas je za duhovnost.''

