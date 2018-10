Manever vojaškega letala, ki je prestrašil številne

V stolpnici so bili v tistem času številni uslužbenci in gledalci, ki so opravljali normalno delo in so se, kot se vidi v posnetku, srečali s tovornim letalom C-17 Globemaster, a verjetno za večino preblizu. Letalo je bilo na trenažnem (vadbenem) poletu, na katerem so se urili za manever, ki so ga nato izvajali na festivalu Riverfire. Težava? Vojska je sicer vse obvestila, a v človeški naravi je, da večino obvestil spregledamo, zato večina sredi tedna ni pričakovala enega največjih tovornih letal na svetu, ki leti naravnost proti stolpnici.

(Opozorilo, v posnetku je veliko preklinjanja.)