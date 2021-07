Maria Montessori, prva italijanska zdravnica, ki je življenje posvetila otrokom

Maria Montessori vsekakor ni bilo običajno dekle. Izvirala je iz premožne družine, njeni starši pa so jo podpirali finančno in v njenih osebnih odločitvah. To je bila za mlado, ambiciozno in izjemno bistro mladenko velika prednost, ki ji je omogočila, da se je sploh vpisala na študij medicine. Montessorijeva je živela v času, ko nekatere stvari za žensko niso bile samoumevne, med temi pa sta bila tako samostojno obiskovanje fakultete kot tudi sam študij medicine. Kot študentka medicine je Maria obiskovala vaje anatomije v secirnici še po tem, ko so ostali študenti že zapustili predavalnico, profesor pa jo je pustil samo s truplom in svetilko. A premagala je strah in odpor, pridobila najboljša asistentska mesta v treh rimskih bolnišnicah in doktorirala iz psihiatrije.

Med študijem se je priključila feminističnemu gibanju za pravice žensk v Italiji, postala govorka na kongresih v Berlinu in Londonu, kjer je spregovorila o položaju žensk in njihovi neenakopravnosti v domovini. Hvalili so jo časopisi v Italiji in po vsej Evropi, njeno delo z otroki na psihiatrični kliniki v Rimu pa jo je vodilo do tega, da začela študirati še vzgojo in odzive otrok.

Na kliniki je spoznala mladega zdravnika Guiseppa Montesana, s katerim sta po Mariinem uspehu začela z vodenjem klinike za otroke, seveda pa se je med njima spletla tudi romantična vez. Montesano si je želel, da se z Mario poročita, a Maria je vedela, da poročena ženska v Italiji ne sme več opravljati svojega poklica. Kljub previdnosti in racionalnosti se je mlada zdravnica prepustila ljubezni in na potovanju v London že vedela, da je noseča. Pred njo je bila najtežja odločitev v življenju: obdržati otroka in se poročiti ali ostati zdravnica s kariero.

Odločitev ji je na nek način olajšal celo Montesano sam, saj se je med njeno odsotnostjo zapletel z drugo žensko, česar Maria ni prenesla, vsemu pa sta botrovala njegovo ljubosumje na njen uspeh in njeno nenehno zavračanje poroke z njim. Kljub temu se je Montesano, ko je izvedel za otroka, še vedno želel poročiti z Mario. Montessorijeva ga je zavrnila. Z njim ni želela imeti nobenega opravka več. Odpovedala se je kliniki, na skrivaj rodila fantka in ga dala v rejništvo, sama pa nadaljevala kariero. Po smrti staršev je sina, ki ga je ob rojstvu poimenovala Mario, priznala in vzela k sebi, nikoli pa se ni poročila. Umrla je v Rimu leta 1961.

Brez dvoma je bila Maria Montessori občudovanja vredna ženska. Borka za pravice žensk, prva zdravnica v Italiji, mentorica in zaveznica otrok, ki je razvijala vzgojne prijeme, ki jih še danes uporabljajo vrtci in šole po vsem svetu in ne samo tisti, ki nosijo njeno ime. A bila je samo človek, ženska, ki je v svojem življenju naredila kar nekaj napak in požrla lastna načela in moralo. Posebej težavna je postala v poznejših letih, ko je svoje vzgojne metode in pristope začela braniti in jih je le s težavo delila z drugimi strokovnjaki in vzgojitelji.