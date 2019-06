Mariah Carey ni Marie Curie

A nekje se je zalomilo. Ko so ji na mizo postavile torto, je slavljenka žalostno obmolknila, nato pa prasnila v smeh. Na torti namreč ni bila fotografija ameriške zvezdnice, ampak fotografija najslavnejše znanstvenice, v Varšavi rojene Marie Curie , ki je za svoje delo prejela tudi Nobelovo nagrado za kemijo in fiziko.

Rojstnodnevna slavljenka iz Anglije si bo rojstni dan zapomnila za kar nekaj časa. Malce pred praznovanjem je namreč namignila kolegicam, da si za praznovanje želi torto, na kateri bo portret ameriške pevske dive Mariah Carey . Seveda so ji prijateljice ugodile in zanjo naročile prav posebno torto.

Smešna zgodba je hitro prišla tudi na družbena omrežja, kajti njena sestrična je fotografirala torto in odziv slavljenke in ju objavila na Twitterju: "To je Marie Curie, ki je videti zelo praznično." Seveda so se vrstili številni komentarji, kajti fotografija je mnogim polepšala dan. Oglasila se je celo Mariah Carey in hudomušno zapisala: "To bi bila jaz, če bi mi uspelo popraviti matematiko."