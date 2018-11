Obesek Marije Antoinette prodal za rekordnih 36 milijonov dolarjev

Med njimi je tudi obesek z diamantom in biserom v obliki solze, za katerega so pričakovali vsaj dva milijona dolarjev, na koncu pa iztržili neverjetnih, in rekordnih, 36 milijonov dolarjev oziroma dobrih 31,5 milijona evrov. Šel je v roke neznanega kupca.

Dražbena hiša Sotheby's je na sredini dražbi, ki so jo označili za eno najpomembnejših dražb kraljevega nakita v zgodovini, v luksuznem hotelu na obrobju Ženevskega jezera ponujala deset kosov nakita zadnje francoske kraljice Marije Antoinette . Ponujeni kosi nakita so bili v javnosti videni prvič po dveh stoletjih.

Marija Antoinetta, rojena na habsburškem dvoru cesarici Mariji Tereziji in Francu I., je pri 15. letih postala žena francoskega kralja Ludvika XVI. Dandanes je morda najbo lj poznana po svojem domnevnem razsipnem življenju in razkošju v času pred izbruhom francoske revolucije, kljub temu, da jo zapisi njenih sodobnikov kažejo v veliko lepši luči. Med bolj znanimi anekdotami o njenem razkošnem življenju ter odnosu do ljudstva so besede "če nimate kruha, jejte pecivo", kot odgovor na proteste ljudstva, ki je zahtevalo kruh. Danes je sicer znano, da se je omenjena fraza uporabljala že prej.

"Obesek Marije Antoinette je preprosto nenadomestljiv in cena, ki jo je dosegel, priča o vrednosti, ki je veliko večja od samega dragulja," pravi Eddie LeVian iz draguljarne Le Vian. Skupno so na dražbi deset kosov nakita prodali za 43 milijonov dolarjev oziroma slabih 40 milijonov evrov.

Po njeni smrti je nakit sledil vijugasti poti, ki ponazarja dinamiko evropskih moči 18. in 19. stoletja. Po pričevanju njene dvorne dame Madame Campan, je Marija Antoinetta preživela celotni večer v palači Tuileries, kamor so jo z otroki odpeljali po padcu monarhije, zavila svoje diamante in bisere in jih skrila v leseno skrinjico.

Poslani so bili v Bruselj, kjer je vladala njena sestra, nadvojvodinja Marie-Christine, nato pa v njeno rodno Avstrijo, kjer jih je hranil njen nečak, habsburški cesar. Sem je bil po smrti Marije Antoinette in njenega moža poslan tudi njun edini preživeli otrok, hčerka Marija Terezija, ki naj bi ji bili tudi dani dragulji njene matere. Sama ni imela otrok in je tako svoje premoženje zapustila nečakinji in posvojeni hčeri. Skozi desetletja so zakladi zadnje francoske kraljice ostali v rokah sorodnikov.