Martin Čater predčasno prekinil preizkus proge, saj so mu pot prekrižali jeleni

Organizatorji moškega smuka za svetovni pokal v kanadskem Lake Louisu so morali odpovedati prvi uradni trening zaradi slabega vremena v Calgaryju. To bi namreč onemogočalo letenje helikopterja do lokalne bolnišnice v nujnih primerih.

Čater predčasno končal vožnjo

Poseben primer na progi v Lake Louisu pa je imel tudi slovenski smukač Martin Čater, ki je ob včerajšnjem preizkusu proge moral predčasno končati svojo vožnjo, saj so mu pot prekrižali štirje jeleni. Čater se je tako moral ustaviti, na Instagramu pa ob posnetku zapisal: "Wildlife in Canada (divjad v Kanadi)."