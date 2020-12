Med epidemijo na Manhattnu odprli edino slovensko restavracijo

Pekarna je slovensko-ameriška restavracija, koktajl bar in prostor za dogodke na naslovu 594 Amsterdam Avenue. Kot navajajo na spletni strani, so trenutno v fazi "mehkega" odpiranja in obratujejo od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure ter v soboto in nedeljo od 10. do 21. ure.