Med garažno razprodajo najdeno Dalijevo sliko prodali za 52.000 evrov

Pri dražbeni hiši Cheffins v Cambridgeshireu so pred dnevi sliko španskega umetnika Salvadorja Dalija z naslovom Vecchio Sultano, ki je bila na garažni razprodaji v Združenem kraljestvu kupljena za 150 funtov (okoli 170 evrov), prodali za 45.700 funtov (okoli 52.000 evrov). Gre za ilustracijo prizora iz knjige Tisoč in ena noč.

Po besedah direktorja dražbene hipe Cheffins Bretta Trynerja slika ni po okusu vsakogar, je pa bilo za prodajo zelo veliko zanimanja. "Dalijevi originali se preprosto ne pojavijo tako pogosto," je njegove besede navedel spletni portal The Guardian. Kot so še zapisali, je umetnina neizkušenemu očesu prej videti, kot da je na glavo lika iz Vojne zvezd Chewbacce pristal vesoljec, ne pa kot mojstrovina Salvadorja Dalija.

Ilustracija Vecchio Sultano sodi v načrtovano serijo petstotih del, ki jih je Dali po naročilu zakoncev Giuseppea in Mare Albaretto iz Italije ustvarjal na temo ljudskih pravljic iz Bližnjega vzhoda. Po besedah Gabrielle Downie iz dražbene hiše Cheffins sta zakonca leta 1963 Dalija sprva prosila, da ilustrira prizore iz Biblije, vendar je umetnik vztrajal pri prizorih iz knjige Tisoč in ena noč. Ustvaril je zgolj sto od načrtovanih 500 ilustracij.

Dali (1904-1989) je na podlagi intenzivnega študija psihoanalize razvil t.i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot izreden risar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval ročno naslikane fotografije sanj. Med njegovimi najbolj znanimi slikami so Stopljeni čas, Goreča žirafa in Skušnjava sv. Antona.