Med garažno razprodajo ponovno najdena slika Salvadora Dalija

Med garažno razprodajo je bila ponovno najdena slika Salvadora Dalija . Gre za ilustracijo prizora iz knjige Tisoč in ena noč . Ilustracija sodi v načrtovano serijo petstotih del, ki jih je Dali po naročilu zakoncev Giuseppea in Mare Albaretto iz Italije ustvarjal na temo ljudskih pravljic iz Bližnjega vzhoda. Po besedah Gabrielle Downie iz dražbene hiše Cheffins sta zakonca leta 1963 Dalija sprva prosila, da ilustrira prizore iz Biblije, vendar je umetnik vztrajal pri prizorih iz knjige Tisoč in ena noč . Ustvaril je zgolj sto od načrtovanih 500 ilustracij.

Po navedbah trgovca z umetninami, ki je kupil Dalijevo sliko, je bila slednja v 90. letih minulega stoletja kot originalno umetnikovo delo že ponujena pri dražbeni hiši Sotheby's. "Čeprav so Dalijeva dela običajno zelo prepoznavna, je omenjena slika nenavadna in ponuja drugačen pogled na njegovo delo v tehniki akvarela," je povedala Downie. Po njenih besedah je sicer precej redko, da se izgubi sled za znanim umetniškim delom, zato je najdba pomembna za poznavalce Dalijevega dela. Priznani strokovnjak Nicolas Descharnes je umetnino označil za original in njegovo vrednost ocenil med 20.000 in 30.000 funti (od 23.000 do 35.000 evrov).

Dali (1904-1989) je na podlagi intenzivnega študija psihoanalize razvil t. i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot izreden risar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval ročno naslikane fotografije sanj. Med njegovimi najbolj znanimi slikami so Stopljeni čas, Goreča žirafa in Skušnjava sv. Antona. Ukvarjal se je tudi s hepeningi, sodeloval je pri snemanju filmov, na primer pri filmih Andaluzijski pes in Zlata doba Luisa Bunuela. Med njegovimi najbolj znanimi deli je tudi ciklus ilustracij z motivi Dantejeve Božanske komedije.