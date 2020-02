Med krofi najbolj priljubljen klasičen z marelično marmelado

Mnogi že komaj čakajo pustni torek, vrhunec pustnega veseljačenja in norčavosti. S pustom je po starih običajih povezana tudi bolj kalorična hrana, takšne so tudi tradicionalne pustne sladice, brez katerih seveda ne gre. V pekarnah imajo tako v teh dneh ogromno dela, tudi letos so napekli na milijone krofov. Največ je še vedno tistih klasičnih, z marelično marmelado, ki jih imamo Slovenci najraje.