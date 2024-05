Med ljubitelji priljubljenih vesp vedno več žensk

Spomladansko vreme je na ceste privabilo ljubitelje motornih koles, med katere spadajo tudi priljubljene vespe. Lastniki in ljubitelji teh legendarnih vozil se že več let zbirajo tudi v Ljubljani, kjer imajo svoj klub, na srečanjih pa z veseljem poklepetajo z enako mislečimi, ki z njimi delijo ljubezen do – pogosto raznobarvnih – italijanskih lepotic.

V Ljubljani so se že 15. leto družili ljubitelji legendarnih vesp, ki so se s svojimi motornimi kolesi najprej podali na panoramsko vožnjo, nato pa uživali ob dobri hrani, pijači in pogovoru v eni od ljubljanskih gostiln. Kot nam je v pogovoru zaupala podpredsednica Vespa kluba Ljubljana Bernarda Stari, se jim je v zadnjih letih pridružilo tudi veliko žensk, z veseljem pa sprejmejo vedno nove člane, ki delijo njihovo navdušenje nad omenjenimi vozili.

V Ljubljani so se že 15. leto družili ljubitelji vesp. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"To je že 15. tradicionalno mednarodno srečanje vespistov v Ljubljani. Prijavljenih nas je bilo več kot 140, prihajamo pa iz Slovenije, sosednje Italije, Avstrije, Hrvaške in od drugod," nam je povedala podpredsednica Bernarda Stari in opisala, da so srečanje začeli s panoramsko vožnjo izpred sedeža kluba na Celovški cesti v Ljubljani do Tehniškega muzeja Bistra, kjer so si ogledali muzej in se okrepčali, potem pa se po drugi poti vrnili v prestolnico, kjer so parkirali vespe in se družili pod Rožnikom. "Malo se podružimo, poveselimo, izmenjamo predloge in se imamo lepo ob glasbi," je še dodala.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik



























15. tradicionalno mednarodno srečanje vespistov v Ljubljani icon-picture-layer-2 1 / 15

"Vespe so različnih starosti oziroma letnikov, od 1948 pa pa do teh novejših modelov. Vsak je ljubitelj na drugačen način in vsaka je po svoje unikatna. Fantje imajo radi starejše modele, jih pa vsak po svoje tudi malo obdelajo, punce pa smo bolj na novejših," nam je opisala Bernarda, ki je tudi sama lastnica dveh vesp, ni pa edina ženska v klubu: "V našem klubu je 160 članov, a nas je že skoraj polovica žensk, ne še čisto, ampak nas je vedno več vespačic. Sama sem članica približno šest let, takrat sem se včlanila skupaj s prijateljico in smo bile štiri punce, zdaj pa nas je vedno več. Sploh zadnja leta."

Ljubitelji vesp pravijo, da je to način življenja. FOTO: Luka Kotnik icon-expand