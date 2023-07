Med Nemci vedno bolj priljubljeno brezalkoholno pivo

Ko govorimo o pivu, zagotovo ne moremo mimo Nemčije. Nemci, ki so ga začeli variti leta 800 pred našim štetjem, to pijačo iz hmelja naravnost obožujejo. Zdaj pa si predstavljajte, da bi na slovitem Oktoberfestu, kjer pivo teče v potokih in se ga spije največ v letu, točili pivo brez alkohola. Verjeli ali ne, po napovedih bo kaj kmalu vsako 10. popito pivo v Nemčiji brezalkoholno. Ker skorajda vsak drugi Nemec za žejo občasno že izbere različico brez alkohola. Časi se očitno spreminjajo.